زي النهاردة.. كونراد الثاني يصبح ملكًا على برغونة

تمر علينا اليوم الأحد الموافق يوم 2 فبراير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها..

عام 1032 -كونراد الثاني يصبح ملكا على برغونة.

وعام 1260 سقوط دمشق في يد التتار بقيادة كتبغا أحد قادة هولاكو.

عام 1848 الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك توقعان «معاهده جوادالوب هيلداجو» التي أنهت الحرب المكسيكية الأمريكية.

عام 1878 مملكة اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامنًا مع الإمبراطورية الروسية.

وعام 1933 المستشار الألماني أدولف هتلر يقرر حل الرايخستاج (البرلمان) بعد يومين من توليه السلطة.

عام 1943 استسلام قائد الجيش الألماني السادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف وذلك في معركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية.

عام 1957 الأمم المتحدة تصدر قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المصرية التي لا تزال تحتلها وعلى قرار بتوسيع اختصاص قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بحيث تصبح حاجزًا بين إسرائيل ومصر.

عام1971 -عيدي أمين يستولي على السلطة في أوغندا في انقلاب عسكري.

عام 1982 قوات سرايا الدفاع في سوريا بقيادة رفعت الأسد تجتاح مدينة حماة وتقصفها بالمدافع فيما عرف باسم مجزرة حماة.

1989 - مغادرة آخر رتل عسكري سوفيتي العاصمة الأفغانية كابل بعد 9 سنوات من الاحتلال العسكري.

2006 - غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا، وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 1033 شخص.

2011 - وقوع ما عرف باسم موقعة الجمل في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.

2022 - مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو إبراهيم الهاشمي بعد غارة أمريكية نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة.

عام 2024 القوات الجوية الأمريكية تبدأ بشن غارات جوية على أهداف لجماعات مسلحة تتبع حركة المقاومة الإسلامية المدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا، ردًا على هجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في الدولتين.

