نتنياهو: مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستبدأ الإثنين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن نتنياهو سيبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة عندما يلتقي مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يوم الاثنين في واشنطن.



ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إسرائيل اليوم الأحد متوجهاً إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الأسبوع المقبل مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة قضية غزة والرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.



وقال مكتب رئيس الوزراء، إن نتنياهو سيناقش خلال اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.



وسيتحدث ويتكوف بعد ذلك مع مسؤولين من مصر وقطر، اللتين توسطتا بين إسرائيل وحماس على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية بدعم من واشنطن.