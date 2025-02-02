اجتماع مع ممثلي 23 شركة رائدة في المجال لطمأنة الخطوط الملاحية للعودة إلى المرور عبر قناة السويس.. ربيع: انخفاض الإيرادات بنسبة 62% منذ مطلع عام 2024.. 6000 سفينة عبرت رأس الرجاء الصالح منذ نوفمبر

في أعقاب "طوفان الأقصى" شهدت حركة الملاحة في البحر الأحمر عدم استقرار بسبب هجمات الحوثيين، وقامت عدد من شركات الملاحة الكبرى من التوقف عن المرور بقناة السويس واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح.

وهو ما سبب خسائر اقتصادية باهظة حيث يعد مسار البحر الأحمر، وقناة السويس، أحد أهم مسارات الشحن البحري في العالم خاصة فيما يتعلق بالنفط، والوقود.

أسرع طريق ملاحى

وتمر نحو 17 ألف سفينة شحن، أو 10 بالمائة من سفن الشحن عالميا بشكل سنوي من هذه الطريق.

ويعد طريق قناة السويس هو أقصر وأسرع طريق ملاحى يربط بين قارتى آسيا وأوروبا إذ تستغرق الرحلة من خلاله نحو 9 إلى 14 يومًا، بينما تزيد المدة إلى نحو 18 و24 يومًا حال استخدام رأس الرجاء الصالح.

وبحسب بيانات دولية، تمر من قناة السويس نحو 12% من حركة التجارة العالمية، و10% من تجارة النفط، و8% من الغاز المسال يمر من خلال البحر الأحمر.

تحسن بطيء

واجتمع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، مع ممثلي 23 شركة رائدة في المجال لطمأنة الخطوط الملاحية للعودة إلى المرور عبر القناة، موضحا أن "الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة"، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

وأفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرت عبر البحر الأحمر بأمان منذ 19 يناير، بعد أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها ستستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ولكن هذا الرقم ضعيفا جدا مقارنة بتقارير مطلع عام 2023، فلا تزال شركات الشحن العملاقة — مثل ميرسك، وإم إس سي، وميتسوي أو إس كيه — تتجنب المرور عبر البحر متذرعة بالمخاطر الأمنية.

وفي منتصف العام الماضي قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان له، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.

كيف بدأت الأزمة؟

في التاسع عشر من نوفمبر 2023 بدأت جماعة الحوثيين اليمنية، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وأوضحت أنها سوف تهاجم السفن الإسرائيلية المارة في البحر الأحمر باتجاه موانئ إسرائيل، وكذلك السفن التي تحمل دعماً لإسرائيل.

واستخدم الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وموانئ يمنية رئيسية في البحر الأحمر، مزيجاً من الصواريخ والطائرات المُسيرة، وكذلك الزوارق السطحية والأنظمة البحرية غير المأهولة، لمهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وفي نوفمبر 2023 شن "الحوثيون" الهجوم على سفينة الدحرجة غالاكسي ليدر _ مملوكة لشركة بريطانية صاحبها رجل أعمال إسرائيلي_ واحتجزوا أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن .

في ذلك الأثناء تضاعف ثلاث مرات عدد سفن الدحرجة (المتخصصة بنقل السيارات) التي تستخدم طريق رأس الرجاء الصالح" الواقع في أقصى جنوب قارة إفريقيا".

وفي ديسمبر 2023 أعلنت أكبر شركة شحن بحري في العالم "إم إس سي" تغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور في البحر الأحمر بسبب تزايد الهجمات فيه، بجانب شركات مثل مايرسك الدانماركية، وسي إم إيه الفرنسية، وهاباغ لويد الألمانية وكلها من اكبر شركات الشحن.

أما في ما يتعلّق بالسفن الناقلة للبضائع الصبّ الجافّة (البضائع غير المعبّأة مثل الحبوب والإسمنت والفحم...) فانخفض عددها في البحر الأحمر بنسبة 15 بالمئة منذ بدأ الحوثيون هجماتهم.

العديد من المهام العسكرية

شاركت عدد من الدول وعلى رأسها أمريكا في عدد من المهام العسكرية المتداخلة تحت مسميات مثل "حارس الازدهار" Prosperity Guardian، و"أسبيديس" Aspides، و"قوس بوسيدون" Poseidon Archer، في محاولة لتأمين الملاحة البحرية بالمنطقة.

كانت أول مبادرة حماية متعددة الجنسيات هي عملية حارس الرخاء، التي أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ديسمبر 2023 باعتبارها "مبادرة أمنية متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة" من 10 دول: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

بعد ثلاثة أيام، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر إن ما يصل إلى 20 دولة قالت إنها ستدعم المبادرة، على الرغم من أن بعض الدول الأصلية، مثل إسبانيا وإيطاليا، أصدرت لاحقًا بيانات عامة بدا أنها تنأى بنفسها عنها.

وفي 9 يناير 2024، انضمت سنغافورة وسريلانكا إلى العملية.

انخفاض الإيرادات بنسبة 62%

في أكتوبر 2024، في كلمته خلال فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي في مدينة الرياض السعودية، أوضح "ربيع" أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 62% منذ مطلع عام 2024.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور السفن عبر القناة يوفر 51 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بمرورها في طريق رأس الرجاء الصالح.

وكشف ربيع عن أرقام صادمة، حيث تجاوز عدد السفن منذ نوفمبر 2023 التي اختارت طريق رأس الرجاء الصالح 6600 سفينة، وذلك بسبب التوترات الحالية.

وأضاف أن قناة السويس تعاني من الاضطرابات في البحر الأحمر، والعالم أيضاً يعاني من تلك الاضطرابات، نتيجة تأخر وصول سلاسل الإمداد إلى الموانئ، بزيادة نحو أسبوعين نتيجة المرور في طريق رأس الرجاء الصالح، مقارنة بالمرور في قناة السويس، وكذلك استخدام كميات وقود أكبر وهو ما يؤثر على البيئة.

توسيع نطاق عمل الهيئة

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن مصر تعمل على توسيع نطاق عمل الهيئة بحيث لا يتم الاعتماد على الممر الملاحي فقط في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أنشطة اقتصادية أخرى تنفذها هيئة قناة السويس بالشراكة مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعات استثمارية على جانبي قناة السويس مثل التعاون مع الشركة اليونانية "أنتي بلوشن" لجمع المخلفات من السفن في الشمال والجنوب.

وأشار إلى تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تنفيذ مشروعات اقتصادية تحقق إيرادات، وتعاون مع وزارة النقل المصرية لتنمية الموانئ وإنشاء أرصفة حاويات بهدف تحقيق دخل إضافي غير رسوم المرور من المجرى الملاحي للقناة.

وتابع أن قناة السويس أصبحت تقدم خدمات - لم تكن موجودة لديها - للسفن التي مازالت تعبر القناة وتمثل 40% من السفن التي كانت تعبر في السابق، وأضافت الهيئة خدمة إصلاح وصيانة السفن في ترسانات هيئة قناة السويس وتم إنقاذ سفينة اليونانية كانت أصيبت في منطقة باب المندب وأكملت إبحارها في البحر الأحمر وتم إصلاحها بعد إنقاذها.

كما أضافت هيئة قناة السويس المصرية خدمة الإسعاف البحري للسفن التي يحتاج بعض طواقمها لإسعافات طبية، موضحا أن الهيئة اشترت 3 سفن جديدة من فرنسا لجمع الملوثات سواء السائلة أو الصلبة، وخدمة تغيير الأطقم الملاحية وهذه الخدمات تم التفكير فيها نتيجة الأحداث التي تحدث في البحر الأحمر.

وقال ربيع إن قناة السويس ستظل الطريق الآمن والأقصر وننتظر أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها وستعود جميع السفن مرة أخرى إلى قناة السويس.

12 سفينة على أرصفة الهيئة ..هل يعود الوضع الطبيعي؟

في منتصف يناير الماضي أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1181 شاحنة و 110 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 572 شاحنة و 85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 609 شاحنة و 25 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي الحرية، وبوسيدون اكسبريس و CRAERYSTAL O بينما غادرت السفينة Alcudia Express.

كما تم تداول 4200 طن بضائع و 440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي عمان، وبريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2030 راكب بموانيها.