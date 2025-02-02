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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير ماليزيا

سفير ماليزيا
سفير ماليزيا
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استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم، محمد تريد سفيان، سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، في زيارة رافقه فيها وفد رفيع المستوى من السفارة، وذلك للتعرف على المكتبة وتفقد معالمها.

رحبت بالوفد هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبتهم في جولة تفقدية تعرفوا خلالها على معالم المكتبة المختلفة، حيث شملت الجولة عددا من مزارات ومعالم المكتبة وعلى رأسها قاعة الاطلاع الرئيسية، بالإضافة إلى المعارض الدائمة، ومتحفي المخطوطات الآثار، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي الختام، أهدت هبة الرافعي نسخة من كتاب "متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية" إلي سفير دولة ماليزيا، والذي أعرب عن سعادته بزيارة المكتبة، وإعجابه بما تحتويه من كنوز معرفية ومقتنيات فريدة، مشيداً بقيمة ومكانة مكتبة الإسكندرية كونها مركزاً للإشعاع الثقافي والفكري والتنويري في العالم أجمع.

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