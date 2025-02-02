الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على برينتفورد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام هوتسبير، الذى يحل ضيفًا على نظيره برينتفورد، بهف فى الشوط الأول، من المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

أحرز هدف فريق توتنهام فى الشوط الأول اللاعب فيتالي جانيلت الذى سجل هدف في مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة من 23 جولة خاضها الفريق، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.