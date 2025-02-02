التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة سيراميكا وسموحة

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كلبوباترا، أمام نظيره سموحة، بالجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كلبوباترا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - عبد الله مجدي - محمد توني - چاستيس آرثر - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، شريف رضا.

خط الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا، محمود صابر.

خط الهجوم: محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، عمرو السيسي، أبو بكر، محمد سعيد مكرونة، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا، محمد كونيه.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس بـ19 نقطة، بينما يأتي سموحة بالمركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة.