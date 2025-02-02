قوات الاحتلال تنفذ مداهمات في محافظة طوباس بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم الفارعة، وبلدة طمون بمحافظة طوباس، بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأفادت الأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا وداهمت منازل المواطنين، كما أغلقت جرافات الاحتلال الطريق الواصل بين البلدة وقرية عاطوف بالأنقاض.



وقال رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال أمرت عددا من العائلات بإخلاء منازلها، واستولت على مفاتيحها.