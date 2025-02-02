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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء أعمال التصحيح.

وقال المصدر إن نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية تجاوزت الـ72 % وجرى اعداد ملف النتيجة وأسماء الأوائل وتسليمه من قبل رئيس الكنترول الى الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارةالتربية والتعليم لاعتمادها من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

ولفت المصدر إلى أن النتيجة سيتم إعلانها فور اعتمادها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.
وللحصول على النتيجة  اضـغط هنـا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية اضـغط هـنا

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