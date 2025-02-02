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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو مشاجرة الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية، وتحديد وضبط طرفيها.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بالدقهلية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 فبراير الجارى، تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، طرف ثانى (4 أشخاص بحوزتهم "قطعتى سلاح أبيض") مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وإشهار الأسلحة البيضاء "دون حدوث إصابات". 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالدقهلية مشاجرة بالأسلحة البيضاء وزارة الداخلية