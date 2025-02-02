لأول مرة في الدوري.. مسار يتعادل ايجابيًّا مع وادي دجلة في دوري الكرة النسائية

بعد خوضه 14 مباراة دون خسارة، تعادل فريق الكرة النسائية لنادي مسار أمام نظيره فريق وادي دجلة، في لقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، على استاد وادي دجلة.

فرغم سعي الفريقين لحسم المباراة لصالحه، وخطف الثلاث نقاط من رصيد منافسه، إلا أن وادي دجلة تمكن من الدخول في مباراة قوية أمام فريق مسار المتصدر للدوري الجاري، وإحراز هدف في مرماه بقدم اللاعبة منار كما أحرز مسار هدف التقدم بقدم اللاعبة ساندرين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل فريق.

ليحاول كلا الفريقين الفوز على الآخر بهدف التقدم، إلا أن الفريقين لم يستطيعا إحراز اي أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وقد دخل فريق مسار المباراة محتلا المركز الأول برصيد 42 نقطة، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها بعدد 14 مباراة، واحرز لاعباته 74 هدفا وتلقت شباكه هدفين فقط.

فيما دخل فريق وادي دجلة المركز الثالث، برصيد 34 نقطة، فاز في 11، وخسارة في مواجهة واحدة وتعادل في مواجهة واحدة.

ويتصدر مسار جدول الدوري برصيد 42 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثاني بـ39 نقطة، يليه وادى دجلة في المركز الثالث بـ37 نقطة، والزمالك رابعا بـ 33 نقطة، وزد خامسا بـ31 نقطة، فيما يقبع الاتحاد السكندري الجدول بدون رصيد من النقاط.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلي والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وضع شرطًا جديدًا على الأندية للمشاركة فى بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.