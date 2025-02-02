الدورى الإنجليزى.. شوط أول سلبى بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

انتهى الشوط بين فريق مانشستر يونايتد، الذى يستضيف نظيره كريستال بالاس، بالتعادل السلبى بدون أهداف، من المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

تبادل افريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولم ينجح أى فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اى أهداف، كما فشل فريق مانشستر يوناتيد فى استغلال عمالى الارض والجمهور.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.