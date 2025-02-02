الأمن يضبط المتهم بفيديو إدعاء خطف الأطفال والاتجار في أعضائهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بانتشار حالات خطف للأطفال بنطاق محافظة القاهرة بقصد الاتجار فى أعضائهم.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص وقيامه بالادعاء بانتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بنطاق محافظة القاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط)، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه دون علمه بأية وقائع محددة بقصد الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.