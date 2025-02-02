تعليم الفيوم: 165 متقدما للعمل رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة

استقبل الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لجنة مقابلات رؤساء لجان الثانوية العامة بالفيوم في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2025.

بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، وأعضاء لجنة المقابلات الشخصية بالوزارة، مصطفى يوسف، وهبة حسني بالإدارة العامة للامتحانات، وإسماعيل مأمون بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وأحمد عبدالمنعم بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام، ومحمد عيد مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

وقد تم عقد المقابلات الشخصية بمسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بغرب الفيوم، حيث تم اختيار أفضل العناصر من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل الذين سيتولون مسؤولية الإشراف على امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 لضمان سيرها بشكل منظم ودقيق ومنضبط.

وبلغ عدد المتقدمين للمقابلات الشخصية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم 165 متقدمًا للعمل (97 رئيس لجنة - 68 مراقب أول).

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير أفضل العناصر المتميزة للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وضمان بيئة امتحانية مناسبة تضمن تكافؤ الفرص للطلاب وتحقيق العدالة والشفافية المطلقة أثناء الامتحانات.