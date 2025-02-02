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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قطر تدعو لبدء المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قطر وفلسطين
قطر وفلسطين
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دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إسرائيل وحماس إلى البدء فورا في التفاوض بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه لا توجد خطة واضحة بشأن موعد بدء المحادثات.

وقال الشيخ محمد، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في الدوحة الأحد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، "بالنسبة للمرحلة الثانية من المفاوضات فإننا نطالب حماس وإسرائيل بالانخراط فورا كما نص الاتفاق".

وقال إن قطر تتواصل مع إسرائيل وحماس للتحضير للمحادثات التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، مضيفا أن بلاده تأمل في رؤية بعض التحرك في "الأيام القليلة المقبلة".

ووفقا للاتفاق، من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية غدا. لقد بدأنا بالفعل في التواصل مع الأطراف من أجل تحديد جدول الأعمال والبدء في المشاركة في هذه المناقشات. 

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