ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل وضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم  6 عناصر شديدة الخطورة  بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم.


ومن خلال مأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، تم استهدافهم في أسيوط وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين،  وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 10 كيلو جرام آيس ، 4 كيلو جرام أفيون  5 أسلحة نارية " 3 بنادق آلية وخرطوش، 2 فرد خرطوش كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية قيام بؤرة إجرامية عناصر شديدة الخطورة الاتجار بالمواد المخدرة