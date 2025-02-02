"القابضة" تنظيم ورشة عمل بعنوان "تحديث الإرشادات الموحدة لخطط مأمونية المياه"

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دوري، وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة، وتحديد أدوات التقييم مع الوضع في الاعتبار أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفي سياق متصل نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تحت عنوان إنشاء تحديث الارشادات الموحدة لخطط مأمونية المياه بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG INTERNATIONAL بحضور شركات مجموعة من السادة المختصين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة والقاهرة والمنوفية والشرقية والغربية وممثلين عن وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ومشاركة السادة مختصين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك.... وتأتي اعمال التحديث لتواكب احدث اصدارات الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبما يضمن اعمال التحديث المستمر ورفع الجاهزية لمحطات مياه الشرب لمواجهة المخاطر الناشئة ومخاطر التغيرات المناخية التي تواجه مأمونية إمداد المياه كما ونوعا وتعزيز مرونة الأنظمة والتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، مدير المكون الثالث بمشروع ISWS أن خطط سلامة ومأمونية المياه وضعت بعض الحلول لتشغيل وصيانة المحطات، والتأكد من توافر الاشتراطات التي تضمن جودة المياه، والتأكد من وصياغة وتحديث سياسات الجودة والصرف وشئون البيئة، ومراجعة خطط الأثر الصحي والبيئي لمحطات الصرف الصحي.

واوضح المهندس هشام صادق، خبير جودة المياه أن مشروع "تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصرISWS “الممول من سفارة هولندا في مصر وتنفذه شركة VNG International يهدف إلى تحسين استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.