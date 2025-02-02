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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سموتريتش يدعو نتنياهو لاستغلال لقاء ترامب لتعزيز قبضته على الضفة

سموتريتش
سموتريتش
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دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى استغلال اجتماعه المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن "لتعزيز قبضة إسرائيل وسيادتها" على الضفة الغربية المحتلة.

ووصف “سموتريتش”، الذي احتفل مع العديد من الإسرائيليين بفوز ترامب، ترامب بأنه "محب لإسرائيل". 

وفي فترة ولايته السابقة، اعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة.

وأضاف “سموتريتش” في رسالة مصورة: "أن الكثير على المحك: النصر الكامل في غزة، وتدمير حماس وإعادة جميع رهائننا، وتعزيز أمننا على جميع الحدود، في سوريا ولبنان، وبالطبع ضد رأس الأخطبوط والنظام الإيراني والتهديد النووي".

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