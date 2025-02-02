ارتفاع مصابي غزة القادمين لمصر عبر رفح وسط استعدادات طبية مكثفة

أفاد مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، بأن أعداد المصابين الفلسطينيين القادمين إلى مصر عبر المعبر في تزايد مستمر، حيث تستمر سيارات الإسعاف المصرية في استقبال الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار عبدالفتاح، خلال رسالته على الهواء، إلى أن عدد المصابين الذين وصلوا إلى الجانب المصري حتى الآن بلغ 25 حالة، وجارٍ نقلهم إلى المستشفيات المصرية، سواء في محافظة شمال سيناء، أو في العاصمة القاهرة، وفقًا لخطط وزارة الصحة المصرية.

وأكد أن الاستعدادات داخل معبر رفح البري بلغت أقصى درجات الجاهزية لاستقبال الجرحى، إذ تنتظر أكثر من 100 سيارة إسعاف داخل المعبر وخارجه، بالإضافة إلى فرق طبية متخصصة تقدم الإسعافات الأولية لكل حالة، مع مراجعة التقارير الطبية والتأكد من هوية المرافقين.

وأوضح أن معظم الحالات التي تم نقلها اليوم هم أطفال فلسطينيون يعانون من إصابات خطيرة، فيما تم توجيه بعض المصابين إلى مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف عبدالفتاح أن هذه الجهود تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه مصر منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 15 شهرًا، لتقديم العون الطبي العاجل للجرحى الفلسطينيين، والتخفيف من معاناة المصابين وسط الأوضاع الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة.