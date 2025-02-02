بـ 10 أهداف نظيفة.. الزمالك يكتسح بالم هيلز في دوري الكرة النسائية

نجح فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، في مواصلة نغمة انتصاراته أمام بالم هيلز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.



فقد فاز فريق الزمالك على نظيره بالم هيلز بـ 10 أهداف دون تلقي شباكه اي أهداف.

ودخل نادي الزمالك للسيدات محتلا المركز الرابع برصيد 33 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ14 مباراة، فاز في 11 مباراة منها وخسر في 3 مباريات آخرى.

ليصبح الآن رصيده 36 نقطة ، ويضمن تواجده في اوائل ترتيب جدول البطولة، حيث ويتطلع مسؤولو نادي الزمالك لحسم كافة المباريات المتبقية لضمان تواجده داخل المربع الذهبي في ترتيب جدول البطولة.

فيما دخل بالم هيلز محتلا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول البطولة برصيد 7 نقاط جمعها من خلال 13 مباراة فاز في مواجهة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 8 مواجهات.



وكان قد فاز الزمالك في آخر مباراة له أمام فريق البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية ،بهدف نظيف.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدًا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.