وزير التعليم يُصدر حركة تنقلات جديدة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 6 بشأن حركة مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي تضمنت التالي:

١- سماح محمد إبراهيم عبدالله مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٢- ياسر محمد أنس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٣- محمد بدر رياض مخلوف وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٤- شريف عبد الجواد عطية عبد الجواد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٥- محمد رمضان غريب عطية مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٦- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٧- سيد عبد العزيز عطية على عيسى مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٨- أشرف السيد إبراهيم العربي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

٩- محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٠- بسيوني محمد بسيوني وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١١- صابر عبد الحميد زيان مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام.

١٢- عماد الدين محمود سيد سيد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٣- الدكتورة نجلاء على سليم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٤- جيهان مصطفى حسين صابر وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٥- محمود جابر محمود بدوي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٦- سامي فضل محمود دياب مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٧- وليد فؤاد خليل محمد المناخلي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٨- رحاب محمد عزيز عريق وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

١٩- رشا عبد الرحمن يوسف محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.

كما تضمن القرار الوزاري إنهاء تكليف خالد حمدان عبد الغني ابراهيم من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وعودته لوظيفته بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار أيضا إنهاء تكليف منال عبدالوهاب محمد من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وعودتها لوظيفتها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.