الكرة النسائية.. الأهلي يفوز بخماسية نظيفة على المقاولون في الدوري

انتهى منذ قليل، اللقاء الذي جمع بين فريقي الكرة النسائية لأندية الأهلي والمقاولون العرب، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

حيث استطاع فريق الأهلي، مواصلة انتصاراته، فقد سيطرت لاعبات الأهلي على مجريات المباراة، من خلال الاستحواذ الأكبر على الكرة، رغم محاولات المقاولون في السيطرة عليها.

وفاز فريق الأهلي على المقاولون بخمسة أهداف نظيفة.

وقد احراز أهداف الأهلي كلٌ من “نادين غازي – وهاتريك لشارتي روبن -رودينا عبدالرسول”.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.



وجاء تشكيل الأهلي للكرة النسائية على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عمر ومنة طارق ونادين غازي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونادين محمد وجنى محمود وحبيبة عصام ومريم عفيفي وسارة كرد وأمل ناصر ونور إدريس وأشرقت عادل.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.



