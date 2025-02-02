لوحة فنية تتحول إلى كنز نادر لفان جوخ بقيمة 15 مليون دولار

اشترى أحد هواة جمع التحف في ولاية مينيسوتا الأمريكية لوحة فنية من مرآب عام 2016 مقابل 50 دولارًا فقط ليكتشف لاحقًا أنها لوحة أصلية نادرة للفنان الهولندي الشهير فينسنت فان جوخ تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار، وفقًا لما نشرتة صحيفة أي تي الأرجنتينية.

في عام 2018 تواصل المالك الجديد مع متحف فان جوخ في أمستردام للاستفسار عن أصل اللوحة ولكن المتحف لم يقتنع في البداية بأنها حقيقية ومع ذلك تم تسليمها في عام 2019 إلى مجموعة (LMI) لإجراء فحوصات دقيقة وأكد تقرير حديث أصالتها مقدّرًا قيمتها بنحو 15 مليون دولار.

تحمل اللوحة عنوان إليمار وهي زيتية على قماش بأبعاد 18 × 16.5 بوصة وتصور صيادًا بلحية بيضاء يدخن أثناء إصلاح شبكته ووفقًا لتحليل أجرته شركة أبحاث الفن LMI Group International ويعود تاريخ رسمها إلى عام 1889 عندما كان فان جوخ يعمل في فرنسا قبل عام واحد من وفاته المأساوية.