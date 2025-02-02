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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق فندق إدفو بأسوان و إسعاف 7 حالات اختناق

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق فندق بإدفو وإسعاف 7 حالات اختناق
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  جهود إخماد حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو، حيث نجحت فرق الحماية المدنية بمعاونة المواطنين في السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، و 20 سيارة إسعاف.

متابعة إحتواء الحريق من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وتم نقل 7 حالات مصابة باختناق إلى مستشفى النيل نتيجة تعاملهم المباشر مع الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية المدنية و 3 مواطنين، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وخرج معظم المصابين، والحالات الأخرى مستقرة.

جارى عملية التبريد بعد إخماد الحريق

فيما أكد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ أثناء المتابعة الأولية لجهود إحتواء الحريق من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة، والعميد وسام  طلعت المستشار العسكرى للمحافظة على أنه جاري عملية التبريد بعد إخماد الحريق، والوصول لأعلى نقطة فوق المبنى الذى به الفندق.

لافتاً إلى أنه تم إخلاء المبنى من النزلاء والعاملين فيه بالكامل في وقت قياسي، وهو الذي ساهم في الحد من الإصابات أو خسائر في الأرواح.

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