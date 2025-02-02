بوتين: ترامب سيستعيد "النظام" سريعًا في صفوف النخبة السياسية الأوروبية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن ثقته في أن يعيد نظيره الأمريكي دونالد ترامب سريعًا النظام في صفوف النخبة الأوروبية، متهمًا قادة أوروبا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة للحيال دون فوز ترامب.

وقال بوتين في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إن "ترامب، نظرا لشخصيته وحزمه، سيعمل على إرساء النظام بسرعة إلى حد ما، وجميعهم، كما سترون، سيقفون عند أقدام سيدهم (ترامب)، ويهزون ذيولهم"، في إشارة إلى النخبة الأوروبية، على حد وصفه.

وقال بوتين إن السياسيين الأوروبيين تدخلوا بشكل نشط في العملية السياسية الأمريكية في معركتهم ضد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لكن الآن أصبحوا هم الخاسرون.

وأوضح بوتين: "هناك بعض الضجة الآن بين النخبة السياسية الأوروبية والرئيس المنتخب حديثا ترامب.. كانوا يتبعون ببساطة أي أمر من واشنطن تحت قيادة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن بكل سرور، إنهم ببساطة لا يحبون ترامب، وحاربوه بنشاط، وتدخلوا في العملية السياسية، والعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة".

من جهة أخرى، انتقد الرئيس الروسي حقيقة عدم دعوة روسيا إلى الفعاليات التذكارية بمناسبة مرور 80 عاما على تحرير معسكر اعتقال أوشفيتز في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، واصفا الأمر بأنه "مخزي".

وقال بوتين: "يمكن للمرء أن يتبنى أي نهج سياسي تجاه روسيا، ورئيس الدولة الروسية، لكن يمكن التصرف بمهارة (في هذه الفعاليات)، وإذا كان من المستحيل دعوة (الجنود) محرري أوشفيتز بسبب الصحة أو العمر، يمكن على الأقل دعوة أقاربهم".