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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سبوتنيك: موسى أبو مرزوق يعتزم زيارة موسكو

موسى أبو مرزوق
موسى أبو مرزوق
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يعتزم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، زيارة العاصمة الروسية  موسكو غدا الاثنين. 
وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وفدًا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق سيزور موسكو الاثنين.
وذكر المصدر أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
يذكر أن موسكو استضافت العام الماضي جولة مباحثات بين حركتي حماس وفتح حول إجراء المصالحة الفلسطينية وتذليل العقبات ونبذ الخلافات بينهما.

موسى أبو مرزوق حركة حماس