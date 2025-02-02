سبوتنيك: موسى أبو مرزوق يعتزم زيارة موسكو

يعتزم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، زيارة العاصمة الروسية موسكو غدا الاثنين.

وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وفدًا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق سيزور موسكو الاثنين.

وذكر المصدر أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن موسكو استضافت العام الماضي جولة مباحثات بين حركتي حماس وفتح حول إجراء المصالحة الفلسطينية وتذليل العقبات ونبذ الخلافات بينهما.