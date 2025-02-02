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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصدر طبي بالفيوم: استقرار حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة

وينفي ما تردد عن إرتفاع عدد الوفيات..

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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قال مصادر طبي مسئول في مستشفى ابشواي المركزي، إن حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الجيلاني بمركز ابشواي، بمحافظة الفيوم مستقرة، وإنه جار إجراء كافة الاشعات والتحاليل اللازمة لهم. 

وأضاف المصادر الطبي في مستشفى ابشواي المركزي، أن مستشفى ابشواي المركزي استقبلت 13مصابا، و3 حالات وفيات، وتم نقل حالتين إلى مستشفى الفيوم العام، ونفي المصدر الطبي، ما تردد عن ارتفاع عدد الوفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم، وجروح في الوجه والجسم وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهم لحين استكمال كافة الدعم الطبي لهم.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة صندوق محمله بالركاب، بطريق السياحي، بدائرة المركز، ووجود مصابين وجثتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فإنقلاب في نهر الطريق وتسبب في وفاة 3 أشخاص  وأصابة 15، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.
وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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