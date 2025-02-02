تجاوزات وخروج عن النص في بطولة الجمهورية للمصارعة

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة، والتي يستضيفها نادي سيتي كلوب بشبين الكوم في الفترة من ٣١ يناير وحتي ٤ فبراير الجاري، تجاوزات وخروج عن النص وحرب شوارع داخل الصالة المغطاة، وتناولت مواقع السوشيال ميديا عدد من الفيديوهات عن التجاوزات التي وقعت أثناء البطولة.

ومن جانبه عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة رئاسة العميد سعيد صلاح اجتماعاً طارئاً لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ما حدث في بطولة الجمهورية التي أقيمت في المنوفية بعد تداول بعض الفيديوهات علي السوشيال ميديا، وأكد المجلس عدم التستر أو التعامل بهواده مع من يخرج عن القيم الرياضية.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة والتي يستضيفها نادي سيتي كلوب بشبين الكوم في الفترة من ٣١ يناير وحتي ال ٤ من فبراير صراعا وتنافسا قويا بحضور جماهيري كبير.

اقيمت اليوم عدد 383 مباراة للكبار وتحت ١٧ سنة أدارها تحكيمياً ٣٥ حكم وتنافس فيها ٥١ هيئة بمشاركة 324 لاعب في منافسات المصارعه الرومانية كبار أوزان ٥٥ ك ، ١٣٠ ك ، وتحت ١٧ سنة اوزان ٤٥ ك ، ٤٨ ك ، ٥١ ك، ٥٥ ك ، ٦٠ ك ، ٦٥ ك ، ٧١ ك ، ٨٠ ك ، ٩٢ك ، ١١٠ ك.

وانتهت منافسات المصارعه الروماني كبار بحصول نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية علي كاس المركز الاول وحصد نادى الأوليمبي كأس المركز الثاني بينما حصد نادى المؤسسة العسكرية بالقاهرة كأس المركز الثالث.

وانتهت منافسات المصارعه الروماني تحت ١٧ سنة بحصول نادى الأوليمبي علي كاس المركز الاول وحصد نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية كأس المركز الثاني بينما حصد المشروع القومي كفر الشيخ كأس المركز الثالث.