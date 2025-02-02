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الأحد 02 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 33 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية فاسدة في حملة ببني سويف

جانب من حملة مراقبة
جانب من حملة مراقبة الأغذية
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أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا، للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يفيد بشأن الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة على 28 منشأة غذائية من المطاعم والمخابز ومحلات تجارية بمدينة الفشن وقرى نزلة اقفهص واقفهص، أسفرت عن تحرير 33 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 28 كجم أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية، فيما تم رصد 2 منشأة تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم. 

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.  

 شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من، د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، محمد محمود مراقب أول الأغذية ومفتشي الأغذية (حمدي عاشور، محمد عبد القادر، حنا يوسف).

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