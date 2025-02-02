زيارة من كائنات فضائية أم مجرد خيالات؟.. جسم غريب يضيئ سماء الغردقة

في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من الأخبار حول ظهور جسم غريب في سماء مدينة الغردقة، وقد تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها لهذا الجسم الغريب.

وأفاد العديد من سكان مدينة الغردقة برؤية جسم غريب مُضيء في السماء، وأشاروا إلى أن الجسم كان يتحرك بحركات دائرية وينبعث منه ضوء ساطع.

وظهر هذا الجسم الغريب مرتين في سماء الغردقة، المرة الأولى في 10 يناير الماضي، والمرة الثانية في 1 فبراير الجاري، واستمر ظهوره في المرة الثانية لمدة طويلة تجاوزت النصف ساعة، مما أتاح للعديد من السكان التقاط صور ومقاطع فيديو له، فيما ذكر شهود العيان أن الجسم الغريب كان يتجه نحو محافظة قنا، جنوب مدينة الغردقة.

انتشرت صور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها للجسم الغريب على نطاق واسع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وتنوعت ردود الفعل بين مستغرب ومندهش، وبين من اعتبر الأمر مجرد خدعة أو بالون مضيء، وحتي الان لا يوجد تفسير علمي لهذا الواقعة، و لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية لتوضيح طبيعة هذا الجسم الغريب أو تأكيد أو نفي صحة التقارير المتداولة.

بالنظر إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، يظهر الجسم الغريب، كجسم مُضيء يتحرك في السماء، وقد يكون هذا الجسم عبارة عن طائرة مزودة بإضاءة قوية، أو بالونًا مضيئًا يتم التحكم فيه عن بعد.

وفي حالة ما إذا كان الجسم الغريب عبارة عن طائرة فقد تكون هناك عدة أغراض محتملة لتحليقها في سماء الغردقة، ومنها، عاي سبيل المثال، قد تكون هذه الطائرة تستخدم في أغراض التصوير الجوي أو المراقبة، أو حتى في أغراض ترفيهية، باعتبار الغردقة مدينة سياحية.

لا يزال الغموض يحيط بظهور الجسم الغريب في سماء الغردقة، ولا يمكن حتى الآن تحديد طبيعته أو الغرض من وجوده بشكل قاطع. ومع ذلك، فإن انتشار الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهم في زيادة الوعي بهذه الظاهرة، وقد يدفع الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق شفاف لتوضيح الأمر وكشف الحقيقة للجمهور.

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