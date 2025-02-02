الدوري الإسباني.. شوط أول سلبي بين برشلونة ألافيس

انتهى الشوط الأول بين فريق برشلونة، الذى يحل ضيفًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينما الآن على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وفشل خط هجوم برشلونة في استغلال الفرص التي أتيحت له عن طريق لاعبه البلوندي ليفاندوفيسكى، وترجمتها إلى أهداف.



ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضها الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.