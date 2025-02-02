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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب طارق رسلان: سوق المال العالمي شهد تطورا كبيرا

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قال النائب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب المؤتمر، إن سوق المال العالمي شهد تطورا كبيرا.

وطالب النائب اللواء طارق رسلان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة لجذب مزيد من الاستثمارات. 

مجلس الشيوخ اللواء طارق رسلان الشيوخ