ختام التصفيات الأولية لمسابقة "حفظ القرآن الكريم السنوية" بشمال سيناء الأزهرية

اختتمت منطقة شمال سيناء الأزهرية، بقيادة الدكتور عادل السايس، مدير عام المواد الشرعية والعربية، فعاليات التصفية الأولية لمسابقة (حفظ القرآن الكريم السنوية).

وفي هذا السياق، أفاد الشيخ سعودي عبد الشافي، مدير شئون القرآن الكريم، أن المسابقة انتهت من التصفيات الأولية، وأنه بانتهاء هذه المرحلة من المسابقة يتم تفريغ الأجهزة، وحفظ التسجيلات استعدادًا لتسليمها، حيث يتم توثيق كافة فعاليات المسابقة صوتاً وصورة، لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

كما شهدت منطقة شمال سيناء الأزهرية فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم الشرعية، تحت رعاية فضيلة الدكتور، عادل السايس، مدير عام المواد الشرعية والعربية وذلك ضمن الخطة التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالأزهر الشريف، وبإشراف مدير إدارة التدريب إبراهيم شبانة، ويأتي البرنامج ضمن البرامج التثقيفية والتوعوية والتدريبية ذات الصلة التي يعقدها قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، في إطار حرصه على تطوير مهارات المعلمين، وحاضر فيها الدكتور جمال سلامة، مدير التعليم الإعدادي.