انطلاق الأوكازيون الشتوي 2025.. ننشر ضوابط وشروط الاشتراك في موسم التخفيضات.. وخبراء: فرصة مناسبة للشراء

على هامش قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، ببداية موسم الأوكازيون الشتوي 2025، غدًا الاثنين الموافق 3 فبراير، حيث أصدر الدكتور شريف فاورق، وزير التموين، قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى) للعام الجاري، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان.

شمل القرار الصادر من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

هدف الأوكازيون الشتوي

أوضح وزير التموين، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكدًا أن التخفيضات تشمل محال بيع الملابس، وتشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية ايضًا.

كما وجه الدكتور شريف فاروق، مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

شروط المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025

أوضح القرار، أن المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي لعام 2025 يجب أن تحصل مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها هذه المحال.

كما نص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة في الأوكازيون الشتوي لعام 2025 عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في الأوكازيون مقترنا به بيان عن سعرها الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق.

3170 محلا مشاركا في الأوكازيون الصيفي 2024

خلال الأوكازيون الصيفي 2024، وصل عدد المحلات المشاركة لقرابة 3170 محلًا من القطاعين الخاص والعام، فيما جرى تحرير مخالفات لقرابة 453 محلًا نتيجة لعدة أسباب أبرزها عدم التزام المحال بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم خلال فترة الأوكازيون، والمشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون الحصول على التصاريح اللازمة من مديريات التموين.

الشكاوى ضد العروض الوهمية

حذر جهاز حماية المستهلك التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون، وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ويقوم الجهاز بتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الخط الساخن "19588" ضد أى عروض وهمية على غير الحقيقة المعلنة.

كما تجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفي للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأي مخالفات، كما أن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الصيفى 2023، لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.

أهمية الأوكازيون للمواطنين

في هذا السياق، يؤكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه خلال الأوكازيون يعرض كل محل من المحال التجارية نسبة تخفيض مختلفة عن المحل الآخر، الأمر الذي يخلق حالة من التنوع في الأسعار، موضحًا أن التخفيضات تحقق انتعاش داخل الأسواق إلى حد كبير، ويحرص بعض أصحاب المحال التجارية على المشاركة في الأوكازيون لخلق الانتعاش داخل الأسواق.

ضوابط لمواجهة التخفيضات الوهمية

ويتابع "الإدريسي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المستهلك يحصل على احتياجاته من السلع والمنتجات بأسعار منخفضة خلال فترة الأوكازيون، مشددًا على ضرورة قيام الجهات الرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك بدورها في التصدي للإعلانات الوهمية والمضللة والتخفيضات غير الحقيقة، وتفعيل القانون، فلابد من تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مباحث التموين وغيرها من الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات.

كما يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن فترة الأوكازيون الشتوي هذا العام، قد تكون فرصة ينتظرها الكثير من المستهلكين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، فهناك ضوابط وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع التخفيضات الوهمية.