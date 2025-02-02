الدورى الفرنسى.. محمد عبد المنعم على دكة نيس لمواجهة تولوز

أعلن فرانك هايس المدير الفنى لفريق نيس، المحترف ضمن صفوفه محمد عبدالمنعم، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز، وذلك بعد قليل على ملعب "الملعب البلدى تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نيس كالتالى:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: دانتي، ميلفن بارد، جوناثان كلوس، علي العابدي.

خط الوسط: هشام بوداوي، بابتيست سانتاماريا، يوسف ندايشيميي.

خط الهجوم: إيفان جويساند، غايتان لابورد، محمد علي شو.

ويجلس محمد عبدالمنعم على دكة بدلاء فريق نيس، منتظرًا اعطاء فرصة المشاركة.

ويحتل فريق نيس المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز العاشر برصيد 25 نقطة.