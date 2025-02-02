الدورى الإيطالى.. يوفنتوس يسحق إمبولى 4-1

سحق فريق يوفنتوس، ضيفة إمبولى، بأربعة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز رباعية يوفنتوس اللاعب راندال كولو مواني فى الدقيقتى الـ 61 و 64، ودوشان فلاهوفيتش فى الدقيقة الـ 90 ، وفرانشيسكو كونسيساو فى الدقيقة الـ 94، بينما جاء هدف إمبولى الوحيد اللاعب ماتيا دي تشيليو بعد اربع دقائق فقط من بداية اللقاء.

بهذا الفور رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى النقطة الـ 40 فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إمبولى عند 21 نقطة فى المركز الـ 16 من ترتيب الدورى الإيطالى .

