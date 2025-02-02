9 دول تعلن تشكيل مجموعة لاهاي لمحاسبة إسرائيل ودعم فلسطين

الأحد 02/فبراير/2025 - 03:53 م

أعلنت 9 دول عن تشكيل مجموعة لاهاي لـ دعم فلسطين وضمان الالتزام بالقانون الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، وفا، والدول التسع التي أعلنت عن هذا القرار هي جنوب أفريقيا، وماليزيا، وناميبيا، وكولومبيا، وبوليفيا، وتشيلي، والسنغال، وهندوراس، وبليز.

وقالت المنسقة العامة المشاركة للمنظمة التقدمية الدولية، فارشا جانديكوتا- نيلوتلا، في بيان مشترك: «إن مجموعة لاهاي ولدت من الضرورة»، وأضافت: «في عالم تتصرف فيه الدول القوية دون عقاب، يتعين علينا أن نقف معًا للدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان».

وقال رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري أنور إبراهيم: «إن انتهاكات إسرائيل تتجاوز القتل الجماعي واضطهاد الفلسطينيين، إنها تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعين على المجتمع الدولي الدفاع عنه».

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتشكيل المجموعة وبيانها المشترك الذي تم اعتماده بالتشاور مع فلسطين.

وأشادت بالبيان المشترك لمجموعة لاهاي باعتباره تطورًا مهماً في العمل الجماعي للدول والقادة العالميين للدفاع عن القانون والمؤسسات الدولية وتعزيزها في وقت تواجه فيه هذه القوانين والمؤسسات تهديدات خطيرة.

وأكدت الوزارة أن هدف المجموعة هو محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، وأن المساءلة هي حجر الزاوية للعدالة، وأشادت بالتزام المجموعة بتحقيق المساءلة والعدالة في فلسطين باعتباره التزاماً نابعاً من التزام الدول الأعضاء الراسخ بالقيم الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك رفض الاستثنائية والإفلات من العقاب باعتبارها سمات للفوضى وعدم الاستقرار العالمي.

وشددت الوزارة على التزام فلسطين بهذه المبادئ، ودعت كافة الدول التي تشارك في هذا الالتزام إلى الانضمام للتحالف.

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