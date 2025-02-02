تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط انه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط خلال ساعات بعد اعتماد النتيجة من الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط حيث تفقد "ياســــر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان علي اعمال تقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة ، أعمالهم فى تصحيح و رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكـد "عـارة" على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيـل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيــــل الـوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم رصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتور ايمــن الشهــابي محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.

وخلال جولته وطالب "وكيــــل الوزارة" جميع العاملين، بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، موجها بتوقيع كل مصحح امام السؤال الذي قام بتصحيحة، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد للدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط