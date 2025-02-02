بالمجان.. إصدار 3543 بطاقة رقم قومي للسيدات خلال يناير في البحيرة

قام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر يناير 2025، وبلغ إجمالي عدد البطاقات 3543 بطاقة، وذلك بالعديد من المراكز (دمنهور، الدلنجات، كفر الدوار، الرحمانية، أبو المطامير، حوش عيسى، أبو حمص)، وذلك دون أي غرامات، لتخفيف الأعباء عن السيدات والفتيات في المناطق الريفية.

كما تم إصدار 258 استمارة رقم قومي بالمجان بقرية بولين وضواحيها بمركز كفر الدوار، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين دون تكبد أي تكاليف أو غرامات.

من ناحية أخرى قام المجلس القومي للمرأة بتنظيم "دورة القيادات الدينية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة" لعدد 50 من القيادات الدينية بالمحافظة، بهدف نشر الوعي المجتمعي حول القضية السكانية وتعزيز صحة المرأة الإنجابية بين المواطنين.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة في تدريب القيادات الدينية للمشاركة في تقديم المحور التوعوي من خلال " جلسات الدوار" بالمحافظات، والتي تركز على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والاسرة المصرية، وأهمية تنظيم الأسرة.