الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لبرينتفورد أمام توتنهام

أعلن توماس فرانك المدير الفنى لفريق برينتفورد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق برينتفورد كالتالى:

حراسة المرمى: هكون رافن فالديمارسون.

خط الدفاع: كريستوفر اجر، ناثان كولينز، سيب فان دن بيرج.

خط الوسط: فيتالي جانيلت، كريستيان نورغارد، ميكيل دامسغارد.

خط الهجوم: كيفن شايد، يوان ويسا، بريان مبيومو، كين لويس بوتر.



ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

