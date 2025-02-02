محافظ أسوان يتابع جهود احتواء اندلاع حريق بأحد فنادق مدينة إدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لاحتواء اندلاع حريق بأحد الفنادق بوسط مدينة إدفو دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح .
من جانبه أوضح المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بأنه تم متابعة الحريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فور إندلاعه بالدور الثامن والتاسع بالفندق لتأمين سلامة النزلاء والعاملين .
الدفع بـ 5 سيارات إطفاء و 6 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق
وأشار نائب المحافظ بأنه تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق ، وأيضاً 6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع أى حالات طارئة أو إصابات أو اختناقات . لافتاً إلى أنه لا صحة إلى ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الإجتماعي للحريق .
وأضاف نائب المحافظ بأنه تم التوجيه بعمل كردون حول موقع الحدث ، مع رفع درجة الإستعداد بمديرية الصحة ومستشفى النيل لإستقبال أي حالات .
وأوضح نائب المحافظ بأنه فى نفس الوقت ستقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لها ، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها للتعرف على أسباب وملابسات الحريق .