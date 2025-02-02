وجهة ثقافية لا تفوت.. إقبال كبير وتوافد للزوار والعائلات على معرض الكتاب.. شاهد

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 المقامة بمركز المعارض بالتجمع الخامس، إقبالاً واسعاً من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، الذين توافدوا لشراء الكتب أو لاستكشاف الأجنحة المتنوعة التي يقدمها المعرض.

ووفرت قوات الأمن إجراءات تأمينية محكمة على بوابات المعرض، مما سهل عملية دخول الزوار وضمن سير الأمور بسلاسة وتفادي حدوث أي تكدسات.

كما شهد المعرض إقبالًا ملحوظًا على العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وكان جناح الكتب المخفضة الأكثر جذباً للزوار.

تقام الدورة الـ56 للمعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

كما تم اختيار سلطنة عمان لتكون ضيف الشرف لهذه الدورة، فيما تم تكريم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، كشخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول كـ "شخصية معرض كتاب الطفل".

المعرض يضم 1345 دار نشر من 80 دولة، ويمثل نقطة تلاقٍ ثقافي متميزة بمشاركة 6150 عارضًا، ويتواجد لأول مرة ممثلون عن أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، ورومانيا.

كما يشمل المعرض برنامجًا ثقافيًا غنيًا يتضمن أكثر من 600 فعالية، تشمل ندوات أدبية، ورش عمل، وعروضًا فنية، مما يعكس مكانته كأكبر حدث ثقافي في المنطقة.