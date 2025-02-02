الدورى الإنجليزى.. سون يقود توتنهام لمواجهة برينتفورد

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برينتفورد، وذلك بعد قليل على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن دافيز، دجد سبينس.

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، أرشي جراي، يفيس بيسوما، مايكي مور.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ريشارليسون، ديان كولوسيفسكي.



ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

