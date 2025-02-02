أسرة صوفي أبو طالب تتذكر إرثه الكبير في خدمة المجتمع

بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الدكتور صوفي أبو طالب، استذكرت أسرته إرثه الكبير في خدمة المجتمع والاهتمام بالتعليم، حيث تجسد حياته مسيرة من العطاء المستمر والالتزام بالقيم الإنسانية.

في كلمة لعدد من أفراد أسرته، عبّروا عن فخرهم وإعجابهم بإرثه الطيب، وذلك خلال ندوة مئوية الدكتور صوفي أبو طالب المنعقده الآن بالصالون الثقافي ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح أحمد صوفي أبو طالب، قائلاً: “كان والدي ينظر إلى السياسة كوسيلة للنهوض بالمجتمع وليس كغاية. قائلا علمنا الدكتور صوفي أن المنصب ليس غاية، بل المهم هو ما نقدمه من خدمة للناس من خلاله”.

بدورها، أكدت ابتسام صوفي أبو طالب أن والدها كان دائمًا في خدمة الناس، مشيرة إلى أن حياته كانت مليئة بالعطاء، حيث كان يحمل معه أوراقًا مليئة بمشاكل الناس ويسعى لحلها. وأضافت: “أرادنا أن نكمل مسيرته فأسسنا جمعية باسمه قبل 16 عامًا، ونحن نواصل العمل لتحقيق نفس القيم التي زرعها فينا”.

من جانبه، أكد حسين صوفي أبو طالب برأن والده كان يلتقي بالفلاحين ويستمع إليهم، وكان يرى أن التعليم هو الأساس في النهوض بأي مجتمع".

أما سلمي أحمد صوفي أبو طالب فقد ذكرت: “جدي زرع فينا قيم العطاء وخدمة الناس، وكنا دائمًا نشعر بالفخر عندما ندخل قاعة تحمل اسمه في كلية الحقوق”.

وتُعد مئوية الدكتور صوفي أبو طالب مناسبة للاحتفاء بالإرث الذي تركه، وتأكيدًا على قيمه الإنسانية التي زرعها في أسرته والمجتمع.