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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة يصطحب الخطيب في جولة تفقدية بمركز المنتخبات الوطنية

ابو ريدة والخطيب
ابو ريدة والخطيب
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اصطحب المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في جولة تفقدية بمركز المنتخبات الوطنية شهدت زيارة فندق المنتخبات وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والملاعب.

وأشاد الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية والمنشآت وعمليات تطوير المبنى ، مؤكدا أنها تطابق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

واستقبل المهندس هاني أبو ريدة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد ، وعقدا جلسة ودية تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية في اطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤي مع جميع الأندية .

ريدة الخطيب جولة تفقدية مركز المنتخبات الوطنية المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم