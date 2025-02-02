حريق هائل في فندق سياحي صغير بإدفو دون خسائر بشرية

اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في أحد الفنادق السياحية الصغيرة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق واخماده.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بنشوب حريق في مطعم وكافيه بسطح تابع لأحد الفنادق السياحية الصغيرة بمدينة إدفو بشارع السوق .

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

ووفقًا للتحريات الأولية، لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما يجري تحديد أسباب اندلاعه وحصر التلفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.