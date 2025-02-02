أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق كريستال بالاس كالتالى:
حراسة المرمى: دين هندرسون.
خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.
خط الوسط: ويل هيوز، جيفرسون ليرما، دايتشي كامادا.
خط الهجوم: إسماعيلا سار، جون فيليب ماتيتا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. إسماعيلا سار يقود بالاس لمواجهة مانشستر يونايتد
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أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".