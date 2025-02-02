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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. إسماعيلا سار يقود بالاس لمواجهة مانشستر يونايتد

بالاس
بالاس
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أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق كريستال بالاس كالتالى:
حراسة المرمى: دين هندرسون.
خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.
خط الوسط: ويل هيوز، جيفرسون ليرما، دايتشي كامادا.
خط الهجوم: إسماعيلا سار، جون فيليب ماتيتا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.
 

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