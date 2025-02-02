الدورى الإنجليزى.. إسماعيلا سار يقود بالاس لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق كريستال بالاس كالتالى:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.

خط الوسط: ويل هيوز، جيفرسون ليرما، دايتشي كامادا.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، جون فيليب ماتيتا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

