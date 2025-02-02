6 فبراير.. نظر محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها بمعاونة ابن شقيقتها في كفر صقر

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة ربة منزل ونجل شقيقتها، لجلسة 6 فبراير الجاري، للمرافعة، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة بمركز كفر صقر.

محاكمة ربة منزل ونجل شقيقتها

تعود أحداث القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نها أ ال أ" 39 عاما، ربة منزل، ونجل شقيقتها "السيد م ال م ع" 17 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بقتل المجني عليه "منير فكري" زوج المتهمة، ونحر رقبته بمركز كفر صقر.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.