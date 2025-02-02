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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد لمواجهة بالاس

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كريستال بالاس، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت، نصير مزراوي.
خط الوسط: كوبي ماينو، مانويل أوغارتي، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، اماد ديالو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

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