الدوري الإنجليزي.. فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد لمواجهة بالاس

أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كريستال بالاس، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت، نصير مزراوي.
خط الوسط: كوبي ماينو، مانويل أوغارتي، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، اماد ديالو.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.