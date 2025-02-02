الدوري الإنجليزي.. فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد لمواجهة بالاس

أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كريستال بالاس، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت، نصير مزراوي.

خط الوسط: كوبي ماينو، مانويل أوغارتي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، اماد ديالو.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة من 23 جولة خاضهم الفريق، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.