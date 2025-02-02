رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تُعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي ستكون متاحة اعتباراً من عصر اليوم.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، من خلال عدة قنوات، بما في ذلك الاتصال بالخطوط الأرضية على الرقمين: 09000100 و 09000111، أو عبر الهاتف المحمول على الرقم 5757.

كما يمكن الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للمحادثة الآلية من خلال الرابط التالي: رابط الاستعلام.

وأدى 211,342 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في 722 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية في القاهرة.

وبدأت إجازة منتصف العام الدراسي 2025/2024 السبت 25 يناير، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني

بالمدارس 8 فبراير المقبل.