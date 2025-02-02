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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تُعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة  نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي ستكون متاحة اعتباراً من عصر اليوم. 

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة،  من خلال عدة قنوات، بما في ذلك الاتصال بالخطوط الأرضية على الرقمين: 09000100 و 09000111، أو عبر الهاتف المحمول على الرقم 5757. 

كما يمكن الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للمحادثة الآلية من خلال الرابط التالي: رابط الاستعلام.

 وأدى 211,342 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في 722 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية في القاهرة.

وبدأت إجازة منتصف العام الدراسي 2025/2024  السبت 25 يناير، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني 
بالمدارس 8 فبراير المقبل.

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