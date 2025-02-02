تجارة المنصورة تناقش رسالة دكتوراه حول سلوك الشراء الأخضر

نوقشت بكلية التجارة جامعة المنصورة رسالة دكتوراه بعنوان " العلاقه بين مكانه العلامه الخضراء وسلوك الشراء الأخضر: الدور الوسيط للمعرفه بالعلامه الخضراء .. دراسه تطبيقيه علي مستهلكي المنتجات الخضراء في مصر " المقدمه من الباحثة آلاء السيد الصياد مدرس مساعد إدارة الأعمال بجامعة الزقازيق .

فيما تكونت لجنة الإشراف من الدكتور عبد العزيز على حسن أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة السابق للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة "مشرفا رئيساً" والدكتور محمد هانى غيث مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة " مشرف مشارك " .

فيما منحتها لجنة الإشراف والحكم المكونه من الدكتور عبد العزيز على حسن استاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة السابق للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة "مشرفا رئيسيا ورئيسا" و الدكتورة رانيه عبد المنعم شمعه استاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة السويس "عضوا" و الدكتور جمال سيد عبد العزيز استاذ التسويق كلية التجارة جامعة القاهرة " عضوا" درجة الدكتوراة و أوصت اللجنه بطباعة الرسالة علي نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية والعربيه والأجنبية.

فيما تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمكانة العلامة الخضراء على سلوك الشراء الأخضر من خلال توسيط المعرفة بالعلامة الخضراء في مجال المنتجات الخضراء في مصر.

وجاءت مشكلة الدراسة بعد مطالعة الفجوات البحثية في الدراسات السابقة، تبحث الدراسة الحالية ماهية وكيفية تأثير مكانة العلامة الخضراء على سلوك الشراء الآخضر بتوسيط المعرفة بالعلامة الخضراء.

فيما أوصت الباحثة بناء علي محددات هذه الدراسة وصعوبة أن تشمل الدراسة علي كل الجوانب ذات الصلة بموضوع الدراسة تقترح الدراسة تطبيق نفس النموذج علي عينه اكبر ومستهلكين لأنواع مختلفة من المنتجات الخضراء وأنه علي مديرين التسويق اداراك أهمية مكانه العلامة الخضراء كوسيلة اساسية لتشجيع المستهلكين علي شراء المنتجات الخضراء ونشر الوعي والمعرفة بالعلامات الخضراء وايضا محاولة تخفيض سعر المنتجات الخضراء قدر الامكان سوف يشجع المستهلكين باختلاف اعمارهم ومستوي تعليمهم ومستوي دخلهم وسواء كانوا رجال او نساء علي شراء المنتجات الخضراء.